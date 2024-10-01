Тренер «Локомотива» Галактионов призвал в более спокойных тонах говорить о Батракове

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как относится к похвалам в адрес 19-летнего атакующего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Конечно, похвала Батракова оправдана. Когда есть за что хвалить — надо это делать. Но, наверное, в более спокойных тонах. Чтобы говорить о том, что Алексей самый талантливый игрок поколения, должно пройти больше времени. Вот пример — кода были ковидные времена, я смотрел много архивного футбола. Например, финал молодежного чемпионата Европы 90-го года СССР — Югославия, где в составе нашей сборной играли Колыванов, Кирьяков, Шалимов, — вот это поколение. Уровень индивидуального мастерства футболистов был очень высоким, что впоследствии они доказали своей карьерой. Поэтому за Батракова давайте сегодня порадуемся, но выводы будем делать по дистанции», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бартаков принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив семь голов и шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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