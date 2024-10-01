Гильермо Абаскаль назвал матч «Спартака», которым он гордится

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о самом запоминающемся матче на посту наставника красно-белых.

«Один матч выбирать не буду — было много хороших матчей. Но есть одна игра, которую буду помнить всю жизнь, потому что я такой человек, что когда иду в какое‑то место, мне нравится его чувствовать, ощущать. Назову тот матч, в котором мы вышли с одиннадцатью российскими игроками и выиграли дерби на поле «Локомотива». Действительно, это был особенный матч», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призёрами чемпионата России – 2022/2023. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос». После ухода из московского клуба испанский специалист стал тренером «Гранады», но был уволен из клуба в сентябре текущего года.

Материалы по теме Абаскаль ответил, изменилась ли игра «Спартака» под руководством Станковича

Самые титулованные футбольные клубы России: