Абаскаль: продолжаю следить за всем российским футболом, в том числе и за Первой лигой

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что продолжает следить за российским футболом.

«Продолжаю ли следить за «Спартаком»? Да, конечно. И не только за «Спартаком», а за всем российским футболом. За тренерами, с которыми у нас интересные противостояния. За парнями, которые сейчас играют в разных командах, пусть даже второго дивизиона. Кстати, у меня в «избранном» приложение, где есть первый и второй российский дивизионы, Кубок. Я за всем слежу. Мне было приятно находиться в России. Мне здесь дали развиваться, особенно в первый год», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призёрами чемпионата России – 2022/2023. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос». После ухода из московского клуба испанский специалист стал тренером «Гранады», но был уволен из клуба в сентябре текущего года.

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