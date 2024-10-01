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Роберто Карлос отреагировал на обвинения Симеоне в адрес Куртуа

Роберто Карлос отреагировал на обвинения Симеоне в адрес Куртуа
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Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отреагировал на слова главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который обвинил вратаря «Реала» Тибо Куртуа в провокации болельщиков.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«Я испытываю к Симеоне огромное уважение и привязанность. Это нормально, что он защищает свои цвета. Я читал и видел, что он сказал, что болельщиков спровоцировали. Симеоне — великий тренер, пусть он продолжает высказывать свое мнение, но, в конце концов, то, что произошло уродливый имидж для испанского футбола. Куртуа не сделал ничего, кроме празднования гола, он не оскорблял людей и не делал никаких жестов», — приводит слова Карлоса Marca.

Напомним, по ходу встречи фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы игра была возобновлена.

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