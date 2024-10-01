Роберто Карлос отреагировал на обвинения Симеоне в адрес Куртуа

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отреагировал на слова главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который обвинил вратаря «Реала» Тибо Куртуа в провокации болельщиков.
«Я испытываю к Симеоне огромное уважение и привязанность. Это нормально, что он защищает свои цвета. Я читал и видел, что он сказал, что болельщиков спровоцировали. Симеоне — великий тренер, пусть он продолжает высказывать свое мнение, но, в конце концов, то, что произошло уродливый имидж для испанского футбола. Куртуа не сделал ничего, кроме празднования гола, он не оскорблял людей и не делал никаких жестов», — приводит слова Карлоса Marca.
Напомним, по ходу встречи фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы игра была возобновлена.
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