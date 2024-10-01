Стало известно, какую зарплату «Наполи» предлагает Кварацхелии

«Наполи» намерен продлить контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанский клуб связался с агентами игрока, чтобы обсудить возможность подписания нового соглашения. Стороны проведут новую встречу через несколько недель. «Наполи» сделал предложение по новому контракту ещё в июле. Если оно будет принято, грузинский футболист сможет зарабатывать € 6 млн в год с учётом бонусов – как бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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