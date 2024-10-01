Стало известно, что Винисиус сказал Коке во время мадридского дерби

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в матче 8-го тура испанской Примеры с «Атлетико» обратился к капитану «матрасников» Коке Ресуррекьону. Напомним, игра закончился с ничейным результатом (1:1).

«Ты дважды проиграл в финалах, а я дважды одержал победу. Ты проиграл, так как ты плохой игрок, а я выступаю за «Реал», — приводит слова Винисиуса Movistar.

Напомним, «Реал» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» идёт третьим, заработав 16 очков. Следующий матч «сливочных» состоится 2 октября в рамках 2-го тура Лиги чемпионов с французским «Лиллем».