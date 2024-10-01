Девушка Алексея Миранчука сообщила об их проблемах из-за масштабной забастовки в США

Футболист сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, который летом этого года перешёл из итальянской «Аталанты», испытывает бытовые трудности из-за масштабной забастовки в США. О проблеме сообщила его девушка Елена.

«Живём месяц с двумя чемоданами… Вещи где и когда будут — пока не ясно», — написала Елена на страничке в одной из социальных сетей. Под постом девушка прикрепила ответ от некого Мегана, который сообщает о проблеме с доставкой их с Алексеем вещей. «Привет, Елена! Надеюсь. К сожалению, у нас возникли некоторые задержки из-за забастовок в портах США, из-за которых ваша авиадоставка была задержана. Наш агент работает над решением этой проблемы, и я сообщу вам, как только у меня появятся новости», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 28-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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