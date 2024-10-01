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Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США

Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США
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Спутница полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, который летом этого года перешёл из итальянской «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед», пожаловалась на цены и сервис в США.

«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоила 550 долларов. Сначала я всю голову Лёше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали, и теперь будут 5 октября… Итого за 50 000 рублей (без стоимости телеков) вы получаете супер сервис, где телики везут почти две недели (магаз, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать). В Италии сами устанавливали за 0 евро», — написала Елена в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне 28-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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