Тренер «Реала» Карло Анчелотти установил невероятный рекорд Ла Лиги всех времён

«Реал» сыграл вничью со счётом 1:1 с «Атлетико» в матче Ла Лиги, прошедшем 29 сентября. Это 40-й подряд матч Ла Лиги, в котором «Реал» не проиграл. Все эти 40 игр команда провела под руководством главного тренера Карло Анчелотти.

65-летний итальянец стал первым тренером в истории чемпионата Испании, проведшим 40 подряд матчей без поражений, сообщает StatMuse FC в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, счёт в матче открыл Эдер Милитао. На 90+5 минуте в составе «Атлетико» отличился Анхель Корреа. Игра была остановлена на 20 минут из-за беспорядков со стороны местных фанатов.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей «Барселоны» команды отстаёт на три очка. «Атлетико» идёт на третьей строчке, у него 16 очков.

Ромб тен Хага и Анчелотти: есть нюанс. ХиТ#155