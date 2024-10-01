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FourFourTwo представил рейтинг лучших атакующих полузащитников мира на текущий момент

FourFourTwo представил рейтинг лучших атакующих полузащитников мира на текущий момент
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Известное европейское издание FourFourTwo обнародовало собственный рейтинг лучших атакующих полузащитников мира на данный момент, который возглавил игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Десятка лучших атакующих полузащитников мира на данный момент по версии FourFourTwo:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»);

3. Джамал Мусиала («Бавария»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Флориан Вирц («Байер»);

6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

7. Мартин Эдегор («Арсенал»);

8. Антуан Гризманн («Атлетико»);

9. Коул Палмер («Челси»);

10. Даниэль Ольмо («Барселона»).

Ранее данное издание публиковало рейтинг лучших центральных нападающих на данный момент.

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