В Испании сообщили сроки восстановления от травмы Тибо Куртуа

«Реал» обнародовал детали травмы Тибо Куртуа, которую голкипер получил в матче с «Атлетико» (1:1). После обследования у 32-летнего бельгийца была диагностирована травма абдуктора левой ноги. За прогрессом восстановления футболиста будут наблюдать клубные врачи.

По информации испанского издания AS, Куртуа сможет сыграть с «Сельтой» в чемпионате Испании 19 октября, а в играх с «Лиллем» в Лиге чемпионов 2 октября и с «Вильярреалом» в Ла Лиге 5 октября будет играть Андрей Лунин.

Лунин в этом сезоне ещё не играл за «Реал», у Куртуа 4 сухих матча и 7 пропущенных голов.

Напомним, по ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы