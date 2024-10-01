Стало известно возможное наказание для «Атлетико» из-за поведения их фанатов в дерби

Мадридский «Атлетико» может получить наказание за поведение своих фанатов на домашней игре 8-го тура Ла Лиги с «Реалом», сообщает Marca. Напомним, болельщики бросали разные предметы в голкипера гостей Тибо Куртуа, а матч приостанавливали во втором тайме на 20 минут.

По информации источника, из-за этого «Атлетико» может быть наказан частичным закрытием трибун на следующие 2-3 матча на своём поле.

Ранее болельщики «матрасников» на домашней игре с «Атлетиком» выкрикивали расистские оскорбления в адрес Нико Уильямса, но наказания за это в итоге не последовало.

Недавно сообщалось, что клуб выдал пожизненный бан на посещение стадиона фанату, начавшему беспорядки.

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