Marca сообщила, что скандировали фанаты «Атлетико» в адрес голкипера «Реала» Тибо Куртуа

Болельщики «Атлетико» скандировали неприятные вещи во время матча 8-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:1). Это произошло ещё до гола Эдера Милитао на 64-й минуте встречи, сообщает испанское издание Marca.

Местные фанаты кричали «Куртуа, умри». Тибо Куртуа уже после гола «Реала» показал жест руками в сторону фанатов «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» и что-то кричал им, после чего фанаты начали швырять на поле посторонние предметы, в результате чего игра была приостановлена.

Из-за этого инцидента «Атлетико» может быть наказан частичным закрытием трибун на следующие 2-3 матча на своём поле.

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