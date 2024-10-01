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Marca сообщила, что скандировали фанаты «Атлетико» в адрес голкипера «Реала» Тибо Куртуа

Marca сообщила, что скандировали фанаты «Атлетико» в адрес голкипера «Реала» Тибо Куртуа
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Болельщики «Атлетико» скандировали неприятные вещи во время матча 8-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:1). Это произошло ещё до гола Эдера Милитао на 64-й минуте встречи, сообщает испанское издание Marca.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

Местные фанаты кричали «Куртуа, умри». Тибо Куртуа уже после гола «Реала» показал жест руками в сторону фанатов «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» и что-то кричал им, после чего фанаты начали швырять на поле посторонние предметы, в результате чего игра была приостановлена.

Из-за этого инцидента «Атлетико» может быть наказан частичным закрытием трибун на следующие 2-3 матча на своём поле.

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