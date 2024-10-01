Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем тренера «МЮ» Эрика тен Хага

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу в ближайшее время не грозит отставка, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, специалист всё ещё имеет поддержку клуба, но давление на него растёт.

Определяющими для него будут два следующих матча с «Порту» в Лиге Европы и с «Астон Виллой» в чемпионате Англии, причём не только с точки зрения результата, но и игры команды.

«Манчестер Юнайтед» идёт 13-м в таблице АПЛ, команда набрала семь очков в шести матчах.

Напомним, в это воскресенье, 29 сентября, «МЮ» принимал на своём поле «Тоттенхэм» и потерпел разгромное поражение со счётом 0:3. Матч проходил в рамках очередного тура АПЛ.

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