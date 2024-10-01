FourFourTwo назвал топ-10 лучших центральных полузащитников в мире на данный момент

Известное европейское издание FourFourTwo обнародовало собственный рейтинг лучших центральных полузащитников мира на данный момент, который возглавил игрок «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Десятка лучших центральных полузащитников мира на данный момент по версии FourFourTwo:

1. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).

2. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид).

3. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

4. Педри («Барселона»).

5. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»).

6. Гранит Джака («Байер»).

7. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

8. Гави («Барселона»).

9. Лука Модрич («Реал» Мадрид).

10. Фабиан Руис («ПСЖ»).

Ранее издание опубликовало рейтинг лучших атакующих полузащитников.