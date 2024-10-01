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Поль Погба трогательно отреагировал на завершение карьеры Гризманна в сборной Франции

Поль Погба трогательно отреагировал на завершение карьеры Гризманна в сборной Франции
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отреагировал на завершение карьеры нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в национальной команде Франции. Об этом было объявлено вчера, 30 сентября.

«Очень рад, что провёл все эти прекрасные моменты рядом с тобой. Ты всегда останешься легендой французской сборной и навсегда останешься в памяти французов. Спасибо, мой Гризу», – написал Погба в соцсетях.

Напомним, Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. С тех пор форвард провёл за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 гола. В 2018 году Антуан стал с Францией чемпионом мира, а в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА.

Погба и Гризманн стали чемпионами мира в составе сборной Франции в 2018 году.

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