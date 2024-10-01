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Стало известно, под каким номером «Барселона» может зарегистрировать Щенсны

Стало известно, под каким номером «Барселона» может зарегистрировать Щенсны
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Стало известно, под каким номером может играть 34-летнеий вратарь Войцех Щенсны в случае подписания контракта с «Барселоной». Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Щенсны могут зарегистрировать под номером «25». Отметим, по регламенту Ла Лиги вратари могут иметь только три номера: 1-й, 13-й и 25-й.

Ранее в СМИ сообщалось, что Щенсны прошёл медицинское обследование перед переходом в «Барселону». Однако отмечается, что игрока не могут объявить и представить официально в качестве новичка каталонской команды до получения результатов медосмотра.

Напомним, минувшим летом польский вратарь объявлял о завершении карьеры, но изъявил желание вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны». В прошлом сезоне Щенсны сыграл в 34 матчах, в которых пропустил 30 голов. На счету голкипера 15 матчей, сыгранных «на ноль». Также вратарь получил одну жёлтую карточку.

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