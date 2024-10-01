Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наказание «Атлетико» за поведение фанатов, победа «Вашингтона». Главное к утру

Наказание «Атлетико» за поведение фанатов, победа «Вашингтона». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико» может быть наказан частичным закрытием трибун сразу на несколько матчей из-за беспорядков во время дерби с «Реалом», «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил решение отстранить Усмана Дембеле от команды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стало известно возможное наказание для «Атлетико» из-за поведения их фанатов в дерби.
  2. «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Коламбус» в предсезонке НХЛ, у Мирошниченко — передача.
  3. Тренер «ПСЖ» Энрике объяснил решение отстранить Дембеле от команды.
  4. В Испании сообщили сроки восстановления от травмы Тибо Куртуа.
  5. Два очка Макдэвида и победный буллит Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер».
  6. Хоккеисты НХЛ будут выступать с наклейками на шлемах в память о погибших братьях Годро.
  7. Стала известна сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Джокович, Синнер, Рублёв и Медведев.
  8. Стало известно, какую зарплату «Наполи» предлагает Кварацхелии.
  9. Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем тренера «МЮ» Эрика тен Хага.
  10. Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Лига чемпионов, «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и полуфинал Медведева
Топ-матчи вторника: Лига чемпионов, «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и полуфинал Медведева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android