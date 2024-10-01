Наказание «Атлетико» за поведение фанатов, победа «Вашингтона». Главное к утру
Мадридский «Атлетико» может быть наказан частичным закрытием трибун сразу на несколько матчей из-за беспорядков во время дерби с «Реалом», «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил решение отстранить Усмана Дембеле от команды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стало известно возможное наказание для «Атлетико» из-за поведения их фанатов в дерби.
- «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Коламбус» в предсезонке НХЛ, у Мирошниченко — передача.
- Тренер «ПСЖ» Энрике объяснил решение отстранить Дембеле от команды.
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