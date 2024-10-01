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Килиан Мбаппе не сможет сыграть со своим братом в матче Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе не сможет сыграть со своим братом в матче Лиги чемпионов
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25-летний нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче со своим младшим братом, 17-летним полузащитником «Лилля» Этаном Мбаппе, из-за травмы последнего.

«Я получил травму во время матча и буду отсутствовать несколько недель. Для меня это трудный момент, потому что такое со мной произошло впервые с тех пор, как я начал играть в футбол», — сообщил в соцсетях Этан Мбаппе.

Напомним, Этан Мбаппе подписал контракт с французским клубом «Лилль» в июле этого года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Полузащитник успел сыграть в четырёх матчах, но результативными действиями не отметился.

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