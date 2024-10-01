Нури Шахин назвал причину своего перехода в «Ливерпуль» в 2012 году

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин рассказал, почему в 2012 году он решил перейти в «Ливерпуль».

«Брендан Роджерс был главным движущим фактором моего перехода в «Ливерпуль». Я его очень уважаю, хотелось поработать с ним. Мне нравилась его идея о футболе», — приводит слова Шахина TNT Sports.

Уже сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Селтиком», где Нури Шахин и Брендан Роджерс встретятся снова, но уже в качестве главных тренеров команд.

Напомним, Шахин семь раз сыграл за «Ливерпуль» во время аренды в сезоне-2012/2013, затем присоединился к «Дортмунду».