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Нури Шахин назвал причину своего перехода в «Ливерпуль» в 2012 году

Нури Шахин назвал причину своего перехода в «Ливерпуль» в 2012 году
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин рассказал, почему в 2012 году он решил перейти в «Ливерпуль».

«Брендан Роджерс был главным движущим фактором моего перехода в «Ливерпуль». Я его очень уважаю, хотелось поработать с ним. Мне нравилась его идея о футболе», — приводит слова Шахина TNT Sports.

Уже сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Селтиком», где Нури Шахин и Брендан Роджерс встретятся снова, но уже в качестве главных тренеров команд.

Напомним, Шахин семь раз сыграл за «Ливерпуль» во время аренды в сезоне-2012/2013, затем присоединился к «Дортмунду».

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