Расписание матчей Кубка России 1 октября

Сегодня, 1 октября, пройдут матчи группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр.

Матчи Кубка России 1 октября:

16:15 мск. «Рубин» — «Факел»;

18:30 мск. «Локомотив» — «Оренбург»;

20:45 мск. «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.

В группе D, где выступают «Рубин» и «Факел», лидирует «Зенит», набравший 10 очков по итогам четырёх матчей. Казанцы занимают третье место, воронежская команда — четвёртое. «Локомотив» лидирует в группе B, набрав 10 очков. «Оренбург» занимает последнее, четвёртое место. ЦСКА в группе C занимает второе место, тогда как «Пари НН» замыкает таблицу.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.