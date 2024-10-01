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Расписание матчей Кубка России 1 октября

Расписание матчей Кубка России 1 октября
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Сегодня, 1 октября, пройдут матчи группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр.

Матчи Кубка России 1 октября:

16:15 мск. «Рубин» — «Факел»;
18:30 мск. «Локомотив» — «Оренбург»;
20:45 мск. «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица группового этапа Кубка России

В группе D, где выступают «Рубин» и «Факел», лидирует «Зенит», набравший 10 очков по итогам четырёх матчей. Казанцы занимают третье место, воронежская команда — четвёртое. «Локомотив» лидирует в группе B, набрав 10 очков. «Оренбург» занимает последнее, четвёртое место. ЦСКА в группе C занимает второе место, тогда как «Пари НН» замыкает таблицу.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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