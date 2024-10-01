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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 1 октября

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 1 октября
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Сегодня, 1 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 1 октября (время — московское):

19:45. «Штутгарт» – «Спарта» Прага;
19:45. «Ред Булл Зальцбург» – «Брест»;
22:00. «ПСВ Эйндховен» – «Спортинг»;
22:00. «Арсенал» – «ПСЖ»;
22:00. «Байер» – «Милан»;
22:00. «Барселона» – «Янг Бойз»;
22:00. «Боруссия» Дортмунд – «Селтик»;
22:00. «Интер» Милан – «Црвена Звезда»;
22:00. «Слован» – «Манчестер Сити».

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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