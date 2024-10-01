Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 1 октября

Сегодня, 1 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 1 октября (время — московское):

19:45. «Штутгарт» – «Спарта» Прага;

19:45. «Ред Булл Зальцбург» – «Брест»;

22:00. «ПСВ Эйндховен» – «Спортинг»;

22:00. «Арсенал» – «ПСЖ»;

22:00. «Байер» – «Милан»;

22:00. «Барселона» – «Янг Бойз»;

22:00. «Боруссия» Дортмунд – «Селтик»;

22:00. «Интер» Милан – «Црвена Звезда»;

22:00. «Слован» – «Манчестер Сити».

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.