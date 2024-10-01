Магаль: иногда в Первой лиге поля не лучшего качества, но это не отговорка для «Сочи»

Футболист «Сочи» Руслан Магаль высказался о качестве полей в Первой лиге. По его словам, поля в ФНЛ не лучшего качества, но это не может быть отговоркой для его команды.

«Я до этого уже играл в ФНЛ. Иногда поля не лучшего качества — искусственные. Но для нас это не отговорка. На любых полях и с любым составом должны обыгрывать соперника.

Трудно ответить, чего нам не хватает. Наверное, тренеру виднее. Команда по подбору игроков очень сильная. Не хватает пока серии побед, которая придаст уверенности. У нас много ничьих, теряем очки», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.