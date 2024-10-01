«Байер» — «Милан»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся немецкий «Байер» и итальянский «Милан». Команды сыграют на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шеррером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём матче в рамках 1-го тура «Байер» разгромил нидерландский «Фейеноорд». Подопечные Хаби Алонсо победили со счётом 4:0. «Милан» встречался с английским «Ливерпулем». «Россонери» уступили со счётом 1:3.