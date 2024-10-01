Динияр Билялетдинов рассказал, как оказался на стажировке в «Химках»

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, как оказался на тренерской стажировке в подмосковных «Химках».

«Я обратился к папе, он работает в «Химках». Подобрали дату. Как раз был цикл, смешанный с матчем Кубка — готовились к кубковой игре с «Локо». Эта стажировка — часть вашего обучения в Академии РФС? Да. Мы составляем в электронном виде конспект тренировочных занятий. Это всё заносится в портфолио. Там все работы, которые сделаны в течение года. Потом все они обсуждаются», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, Билялетдинов является воспитанником академии московского «Локомотива». В данный момент он является тренером по индивидуальной подготовке в Департаменте развития молодёжного футбола железнодорожников. За основную команду Динияр выступал с 2004 по 2009 год, за это время футболист успел стать чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.