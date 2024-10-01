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«Интер» — «Црвена Звезда»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Интер» — «Црвена Звезда»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся итальянский «Интер» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В своём матче в рамках 1-го тура «Интер» сыграл в безголевую ничью с английским «Манчестер Сити» (0:0). «Црвена Звезда» на своём поле уступила португальской «Бенфике» со счётом 1:2.

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