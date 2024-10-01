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Каррагер раскритиковал игру защитника «Манчестер Юнайтед»

Каррагер раскритиковал игру защитника «Манчестер Юнайтед»
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Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал недовольство касаемо игры защитника «Манчестер Юнайтед» Маттейса де Лигта.

«Я не понимаю, почему они не заполняют пространство и не переходят на правый фланг — я так часто это вижу. Нападающий позади него не имеет никакого отношения к нему. Это работа [Лисандро] Мартинеса. Если де Лигт идёт вперёд, то Мартинес идёт наперерез», — приводит слова Каррагера Daily Sport.

Напомним, в августе этого года де Лигт перешёл из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед», контракт рассчитан на пять лет с возможным продлением на год. Трансфер защитника составил € 45 млн + € 5 млн как дополнительные выплаты. 29 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», игра завершилась со счётом 0:3 в пользу лондонцев.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет
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