«Мастерство не пропьёшь, таких единицы». Терёхин — о результативности Дзюбы

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о результативности Артёма Дзюбы в «Акроне». За три матча в составе новой команды 36-летний форвард забил один гол и отдал три результативных паса.

«Мастерство не пропьёшь. Дзюба — мастер, поэтому он забьёт свои голы и обгонит Кержакова. Хоть ему 36 лет и был простой, но в нашем чемпионате он забивает. «Акрон» угадал с Дзюбой, ведь он приносит пользу в раздевалке и на поле. Кто-то готовится, и ничего не получается, а Дзюба в каждом матче оформляет голевое действие. Таких единицы.

Другие так не смогут. Дзюбе посложнее в матчах с топ-клубами, но в играх с «Ростовом» другой уровень сопротивления. В матче с «Зенитом» будет потяжелее, но будет отличное возвращение, если забьёт при полном стадионе», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.