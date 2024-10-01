Агент Гиговича: «Ростов» не получал компенсации за Армина

Футбольный агент Харис Скендерович заявил, что «Ростов» не получал компенсации от немецкого клуба «Хольштайн Киль» за своего футболиста Армина Гиговича. По словам агента, у игрока до сих пор действует контракт с российским клубом.

Гигович после начала СВО воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом». Футболист уехал в зарубежные клубы. Сейчас Transfermarkt указывает, что «Ростов» получил за Гиговича € 1,8 млн, а сам Армин подписал полноценный контракт с «Хольштайн Киль». Однако, по словам агента игрока, эта информация не соответствует действительности.

«Это неверная информация. «Ростов» не получал компенсации за Армина. И у него действующий контракт с российским клубом, который истекает летом», — приводит слова Скендеровича «РБ Спорт».