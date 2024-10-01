Константин Генич сравнил матч «Локомотив» — «Спартак» с этапом Формулы-1

Известный российский комментатор Константин Генич сравнил матч 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» с этапом Формулы-1.

«Очень комфортные условия были для «Локомотива». Это мне напомнило, ну, не знаю, может, не совсем корректное сравнение, но вот этап Формулы-1. Вроде бы красивые болиды, одинаково мощные, разрисованные. Одна реклама у одного, у кого-то — другая. Но почему-то за счёт пилота на круг всё время один опережает другого где-то на полсекунды, на десятые, на сотые секунды. И вот «Локомотив» оказался тем самым болидом, который просто был либо полегче, либо лучше физически готов. Но очень бросалось в глаза, насколько «Локомотив» воздушнее и правильнее атакует, насколько ему всё это даётся в кайф», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».