Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич сравнил матч «Локомотив» — «Спартак» с этапом Формулы-1

Константин Генич сравнил матч «Локомотив» — «Спартак» с этапом Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор Константин Генич сравнил матч 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» с этапом Формулы-1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Очень комфортные условия были для «Локомотива». Это мне напомнило, ну, не знаю, может, не совсем корректное сравнение, но вот этап Формулы-1. Вроде бы красивые болиды, одинаково мощные, разрисованные. Одна реклама у одного, у кого-то — другая. Но почему-то за счёт пилота на круг всё время один опережает другого где-то на полсекунды, на десятые, на сотые секунды. И вот «Локомотив» оказался тем самым болидом, который просто был либо полегче, либо лучше физически готов. Но очень бросалось в глаза, насколько «Локомотив» воздушнее и правильнее атакует, насколько ему всё это даётся в кайф», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

Материалы по теме
Семшов объяснил, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android