Криштиану Роналду: сейчас для меня не важно быть лучшим игроком или завоёвывать награды

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об оставшемся в его профессиональной карьере времени, а также заявил, что ему уже не важно быть лучшим игроком.

«Сейчас я просто наслаждаюсь футболом, поскольку знаю, что мне осталось не так много времени на поле. Сейчас для меня не важно быть лучшим игроком или завоёвывать награды. Сейчас для меня важно получать удовольствие и помогать своей команде», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.