Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду: сейчас для меня не важно быть лучшим игроком или завоёвывать награды

Криштиану Роналду: сейчас для меня не важно быть лучшим игроком или завоёвывать награды
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался об оставшемся в его профессиональной карьере времени, а также заявил, что ему уже не важно быть лучшим игроком.

«Сейчас я просто наслаждаюсь футболом, поскольку знаю, что мне осталось не так много времени на поле. Сейчас для меня не важно быть лучшим игроком или завоёвывать награды. Сейчас для меня важно получать удовольствие и помогать своей команде», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Криштиану Роналду посвятил свой 904-й гол в матче с «Аль-Райяном» своему отцу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android