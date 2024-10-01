Кечинов: фактура даёт Дзюбе преимущество — защитникам тяжело к нему подобраться

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о результативности Артёма Дзюбы в «Акроне». За три матча в составе новой команды 36-летний форвард забил один гол и отдал три результативных паса.

«Если Дзюба здоров, то мастерство никуда не денется. Он имеет фактуру, габариты и манеру игры, когда постоянно цепляется за мячи, отдавая передачи или забивая голы. У Дзюбы нет скорости, но есть другие положительные моменты. Если бы в 36 лет был менее фактурный футболист, чем Дзюба, то ему было бы тяжелее в РПЛ — он бы нигде не успевал. Но фактура даёт Артёму преимущество — защитникам тяжело подобраться к нему.

Артём соскучился по футболу, и ему без разницы, с кем играть: «Ростов», «Зенит» или «Химки». Он будет играть с запредельным настроем и мотивацией», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.