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Константин Генич: у «Спартака» очень много трансферов на усреднение команды

Константин Генич: у «Спартака» очень много трансферов на усреднение команды
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Известный российский комментатор Константин Генич поделился мыслями о трансферной кампании московского «Спартака».

«У «Спартака» очень много трансферов, за исключением Барко, на усреднение команды. Вот это смущает, потому что Абена, на мой взгляд, не сильнее Чернова. Ну да, у него травма, окей, но, в конце концов, есть Дуарте, к нему по-разному можно относиться. В прошлый сезон вот с тем же Слишковичем и до этого с Абаскалем во многих матчах он неплохо себя проявил. Им там не просто так «Валенсия» интересовалась, он не просто так был капитаном Парагвая. У него есть ошибки, безусловно. Он не так хорош на мяче, как хотелось бы, с проблемами в отборе», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

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