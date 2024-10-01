Невилл объяснил, почему «Ливерпуль» не выиграет чемпионский титул в сезоне-2024/2025

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл объяснил, почему «Ливерпулю» не удастся выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Похоже на то, что «красные» проведут хороший сезон. Возможно, они попадут в Лигу чемпионов. Но, честно говоря, у меня не было ощущения, что вижу чемпионов Англии в матче между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». «Ливерпуль» намного хуже «Арсенала» и «Манчестер Сити». И я не думаю, что для кого-то это станет новостью», — приводит слова Невилла британское онлайн-издание Evening Standard.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 15 очков в шести матчах.