Экс-игрок «Крыльев Советов» Таранов: не уверен, что смена Осинькина может что-то исправить

Экс-игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на новости о возможной отставке Игоря Осинькина.

«У команды нет костяка, который бы сохранялся на протяжении многих лет и давал стабильный результат. Постоянная смена не даёт стабильно выступать. Нельзя исключать факт, что в команде много молодых ребят. На дистанции им приходится тяжело. Нет старожилов, которые бы не давали в каких-то моментах расслабиться, тянули бы за собой.

Любые изменения идут на пользу. Но не думаю, что основная причина результатов в тренере. Не уверен, что смена Осинькина может что-то исправить. Я неравнодушно отношусь к Самаре и команде. Мне бы очень хотелось, чтобы они выбрались из ситуации, в которую попали. Чемпионат начался не так давно. Надеюсь, что найдутся инструменты, чтобы исправить ситуацию. Я желаю Осинькину справиться и выйти с высоко поднятой головой», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.