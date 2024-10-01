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Андрес Иньеста принял решение о завершении карьеры — Relevo

Андрес Иньеста принял решение о завершении карьеры — Relevo
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста принял решение о завершении своей профессиональной карьеры футболиста, сообщает Relevo.

По информации источника, Иньеста собирается объявить о своём решении во вторник, 8 октября.

Напомним, 39-летний полузащитник находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ.

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