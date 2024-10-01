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Игрок «Химок» Терехов высказался о посещаемости матча с «Оренбургом»

Игрок «Химок» Терехов высказался о посещаемости матча с «Оренбургом»
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Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов поделился мнением об относительно низкой посещаемости матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом», который закончился со счётом 0:0.

«На матче с «Оренбургом» была удручающая посещаемость. Это как бы не к футболистам вопрос. Но, конечно, как к футболистам тоже — когда ты не показываешь результата, зритель, наверное, не ходит.

Но не думаю, что весомая часть вины лежит на футболистах. Нужно работать клубу, менеджменту с аудиторией и болельщиками. Значит, в этом есть большой пробел у клуба», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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