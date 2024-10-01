«Арсенал» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся английский «Арсенал» и французский «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а «ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.