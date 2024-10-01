Титов: в ближайшие туры посмотрим, на что способны «Локомотив» и «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о лидерстве «Краснодара» и «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге по итогам первых 10 туров сезона-2024/2025.

«Для «Зенита» испытание, точно такое же, как для «Краснодара» и «Локомотива». Этим клубам терять нечего, в том плане, что они не чемпионы. Чемпионский титул говорит о многом. Я был на этом месте и знаю, что это такое. В ближайшие два тура посмотрим, на что способны команды», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, 28 сентября состоялся матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара». «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.