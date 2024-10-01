Олег Терёхин: у нас не такой высокий уровень чемпионата. Где командам брать футболистов?

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался об уровне чемпионата России. По его мнению, клубам Российской Премьер-Лиги негде брать футболистов, ведь сейчас в Первой и Второй лигах «разруха». Именно из-за этого, считает Терёхин, команды приглашают иностранных исполнителей.

«Все уже говорят, что у нас не такой высокий уровень чемпионата. Где командам брать футболистов? Во Второй лиге ничего нет — разруха. Раньше команды РПЛ питались из Первой и Второй лиг, а сейчас нигде ничего нет. Поэтому массово завозят легионеров», — сказал Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.