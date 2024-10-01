Войцех Щенсны прошёл медосмотр для перехода в «Барселону» — Романо

34-летний вратарь Войцех Щенсны прошёл медосмотр для перехода в испанскую «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, польский голкипер согласовал контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Также сообщается, что Щенсны будет наблюдать с трибуны за матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет с «Янг Бойз», который состоится сегодня, 1 октября.

Напомним, минувшим летом польский вратарь объявлял о завершении карьеры, но изъявил желание вернуться в футбол на фоне интереса «Барселоны». В прошлом сезоне Щенсны сыграл в 34 матчах, в которых пропустил 30 голов. На счету голкипера 15 матчей, сыгранных «на ноль». Также вратарь получил одну жёлтую карточку.