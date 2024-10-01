Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терёхин: назначение Мусаева 100% оправдывается, «Краснодару» пора что-то выиграть

Терёхин: назначение Мусаева 100% оправдывается, «Краснодару» пора что-то выиграть
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Хорошо, что в РПЛ есть не только московские клубы и «Зенит», но и «Краснодар». Раньше в 1990-х годах был «Ротор», который претендовал на всё, но ничего не выиграл. Была ещё «Алания», которая стала чемпионом. Так что «Краснодару» пора что-то выиграть. На данный момент у команды кураж, и они хорошо играют. Но всё будет решаться после зимнего перерыва. Хорошо, что «Краснодар» обыграл «Зенит», потому что осталась интрига. Если бы «Зенит» выиграл, то всё закончилось бы к зиме.

Назначение Мусаева 100% оправдывается, но поначалу к нему относились скептически. Сейчас команда сплотилась и понимает его. Это даёт результат», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Червиченко: не верю в чемпионство «Краснодара» с Мусаевым, но буду рад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android