Терёхин: назначение Мусаева 100% оправдывается, «Краснодару» пора что-то выиграть

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Хорошо, что в РПЛ есть не только московские клубы и «Зенит», но и «Краснодар». Раньше в 1990-х годах был «Ротор», который претендовал на всё, но ничего не выиграл. Была ещё «Алания», которая стала чемпионом. Так что «Краснодару» пора что-то выиграть. На данный момент у команды кураж, и они хорошо играют. Но всё будет решаться после зимнего перерыва. Хорошо, что «Краснодар» обыграл «Зенит», потому что осталась интрига. Если бы «Зенит» выиграл, то всё закончилось бы к зиме.

Назначение Мусаева 100% оправдывается, но поначалу к нему относились скептически. Сейчас команда сплотилась и понимает его. Это даёт результат», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.