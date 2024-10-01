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«Нам нужно время». Тен Хаг — о проблемах «Манчестер Юнайтед»

«Нам нужно время». Тен Хаг — о проблемах «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Тоттенхэма» в 6-м туре чемпионата Англии (0:3) рассказал о проблемах команды и о дальнейших действиях клуба.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

«Летом мы все приняли решение остаться вместе, как группа владельцев и лидеров. Мы также проанализировали то, что нам нужно улучшить и как мы хотим сформировать команду. Кроме того, нам нужно внести некоторые изменения в [общую] организацию, у нас всё ещё есть травмированные футболисты, нам нужно время. Мы все на одной волне или в одной лодке — и владельцы, и персонал, и игроки», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Ранее стало известно, что рассматривается замена для тен Хага, однако всё будет зависеть от результатов следующих двух матчей — 3 октября «Манчестер Юнайтед» встретится с «Порту», а 6 октября в рамках 7-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой».

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