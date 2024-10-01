«Нам нужно время». Тен Хаг — о проблемах «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Тоттенхэма» в 6-м туре чемпионата Англии (0:3) рассказал о проблемах команды и о дальнейших действиях клуба.

«Летом мы все приняли решение остаться вместе, как группа владельцев и лидеров. Мы также проанализировали то, что нам нужно улучшить и как мы хотим сформировать команду. Кроме того, нам нужно внести некоторые изменения в [общую] организацию, у нас всё ещё есть травмированные футболисты, нам нужно время. Мы все на одной волне или в одной лодке — и владельцы, и персонал, и игроки», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Ранее стало известно, что рассматривается замена для тен Хага, однако всё будет зависеть от результатов следующих двух матчей — 3 октября «Манчестер Юнайтед» встретится с «Порту», а 6 октября в рамках 7-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой».