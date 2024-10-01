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Динияр Билялетдинов объяснил, почему Дзюба и Джикия долго оставались без клубов

Динияр Билялетдинов объяснил, почему Дзюба и Джикия долго оставались без клубов
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Бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов высказал мнение о причинах того, что 36-летний нападающий Артём Дзюба и 30-летний защитник Георгий Джикия подписали контракты с новыми клубами в заключительный день летнего трансферного окна.

«Всегда надо быть реалистом. Ценник на подобных игроков высокий за счёт мастерства и титулов. Но надо постараться, чтобы тебя в таком возрасте брали в команду на привычных условиях. Зачастую с возрастными игроками всё превращается в благотворительность со стороны клуба. Принесёт или нет результат такой футболист, ещё вопрос. Все мы не вечные. В футбол играют определённое количество лет. Есть исключения, но ими не все становятся», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Акроном». В составе тольяттинского клуба нападающий провёл четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Джикия стал футболистом подмосковных «Химок», но ещё не дебютировал за клуб.

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