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Пименов: «Локомотив» заслуженно идёт в двойке сильнейших в РПЛ

Пименов: «Локомотив» заслуженно идёт в двойке сильнейших в РПЛ
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов прокомментировал результаты железнодорожников после 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Локомотив» сейчас никому не подходит стилистически. Он играет в свой футбол: быстрый, яркий. Команда показывает очень впечатляющий футбол и заслуженно идёт в двойке. Станкович хотел, наверное, лишить «Локомотив» козырей и поэтому поменял состав. Он не угадал, «Локомотив» выглядел мощнее и заслуженно победил», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего Российскую Премьер-Лигу «Зенита» на четыре очка.

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