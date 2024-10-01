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Рафаэл Леау поделился эмоциями от получения капитанской повязки в «Милане»

Рафаэл Леау поделился эмоциями от получения капитанской повязки в «Милане»
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25-летний крайний нападающий итальянского клуба «Милан» Рафаэл Леау поделился эмоциями от получения капитанской повязки.

«Быть ​​капитаном «Милана» — всегда источник гордости. Я здесь уже шесть лет. Когда я играю в этой футболке, всегда есть чувство ответственности, но, когда у меня есть повязка на рукаве, это чувство усиливается ещё больше», — приводит слова Леау Tuttomercatoweb.

Соглашение португальца с итальянским клубом «Милан» рассчитано до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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