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Широков: старт у «Краснодара» не задался, но последние матчи отлично играют

Широков: старт у «Краснодара» не задался, но последние матчи отлично играют
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Российский экс-футболист Роман Широков высказался о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне. Напомним, сейчас «быки» лидируют в РПЛ.

«У «Краснодара» есть победы, а это самое главное. Но как это может быть сенсацией? Они в том сезоне до последнего боролись за первое место. С чего вдруг должны были сдать? Команда осталась практически такой же. С их точки зрения ещё и усилились. Их результаты — нормальная история.

Единственное долго не могли обыграть дома «Зенит». Но когда-то это должно было случиться. Старт у «Краснодара» не задался, но сейчас они набрали форму. Последние матчи отлично играют. Игра с «Зенитом» была равной. Кто смог реализовать моменты, тот и победил», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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