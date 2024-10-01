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Рафаэл Леау: Фонсека сказал, что ему нужен изменившийся я, работающий в обороне

Рафаэл Леау: Фонсека сказал, что ему нужен изменившийся я, работающий в обороне
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25-летний крайний нападающий итальянского клуба «Милан» Рафаэл Леау рассказал, чему его обучает главный тренер клуба Паулу Фансека.

«С первого дня тренер говорил со мной не о голах и передачах, а о том, что ему нужен изменившийся игрок, работающий в обороне, чтобы я был более сосредоточен на защите: это тоже помогает мне быть лучше. Даже когда мы ехали сюда, он показал мне пару видео в машине. Человек, который мне очень помогает. Он показал мне действия без мяча, как занимать позицию, чтобы закрыть дальнюю штангу. Ещё больше оборонительных действий», — приводит слова Леау Tuttomercatoweb.

Соглашение португальца с итальянским клубом «Милан» рассчитано до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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