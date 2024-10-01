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Нигматуллин: «Зенит» круто начал сезон, но это всё завершилось вместе с травмой Глушенкова

Нигматуллин: «Зенит» круто начал сезон, но это всё завершилось вместе с травмой Глушенкова
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Трёхкратный чемпион России и экс-голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о выступлениях «Зенита» на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«В РПЛ сменился лидер, и отрадно, что есть борьба и интрига. Надеюсь, что она сохранится до конца чемпионата, как в прошлом сезоне. Визуально получилось, что «Зенит» очень круто начал чемпионат, но это всё завершилось вместе с травмой Глушенкова. Максим вернулся, однако игры пока нет. Надеюсь, «Зенит» независим от формы Глушенкова», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

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