Форвард «Лейпцига» Шешко отказался комментировать слухи о возможном уходе из клуба

Нападающий немецкого клуба «Лейпциг» Беньямин Шешко завил, что счастлив в клубе и не собирается уходить.

«Без комментариев. Я счастлив в «Лейпциге», поэтому я решил продлить контракт. Хочу добиться здесь больших успехов, поскольку клуб очень амбициозен», — приводит слова Шешко La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что форвардом интересовались «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед». Лондонские клубы готовы были отдать за словенского нападающего € 65 млн вместе с отступными. В июне этого года Шешко продлил контракт с «Лейпцигом» до 2029 года. В прошлом сезона форвард забил за команду 18 голов.